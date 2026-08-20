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Land der Berge

Stauseen der Alpen: Steiermark

ORF IIIStaffel 1Folge 461vom 20.08.2026
Stauseen der Alpen: Steiermark

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Land der Berge

Folge 461: Stauseen der Alpen: Steiermark

43 Min.Folge vom 20.08.2026

Künstlich angelegt und längst Teil der Landschaft: Stauseen haben sich vielerorts zu besonderen Lebensräumen entwickelt. Die Doku zeigt unter anderem den Salza-Stausee, der zwischen Grimming und Kemetgebirge liegt und sich entspannt per Kanu erkunden lässt. Auch die Enns spielt mit Speicher- und Laufkraftwerken entlang ihres Verlaufs eine wichtige Rolle. Bildquelle: ORF/REINDL

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