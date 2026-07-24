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Land der Berge
Folge 446: Alte Wege und verborgene Schätze in den Schladminger Tauern
45 Min.Folge vom 24.07.2026
Die Dokumentation aus der Reihe "Schätze der Berge" führte mit dem Historiker Josef Hasitschka in die Schladminger Tauern und folgte den Spuren alter Saumpfade und verborgener Schätze. Im Mittelpunkt stand der moderne Säumer Albert Schweizer, der mit seiner Eselin Taori die Bedeutung historischer Transportwege zeigte. Die Sendung beleuchtete auch den früheren Bergbau, erhaltene Stollen, alpine Transportmethoden sowie den traditionellen Einsatz von Pferden in der Berglandschaft. Bildquelle: ORF/locustmedia.at
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