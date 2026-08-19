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Land der Berge

Die schönsten Bergseen der Steiermark

ORF IIIStaffel 1Folge 460vom 19.08.2026
Die schönsten Bergseen der Steiermark

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Land der Berge

Folge 460: Die schönsten Bergseen der Steiermark

45 Min.Folge vom 19.08.2026

Die Steiermark ist reich an Seen und Teichen, rund 10.000 gibt es davon in der "Grünen Mark". Die Doku zeigt die zehn besonders eindrucksvollen Bergseen. Vom Grundlsee über den Steirischen Bodensee bis zur Sechs-Seen-Landschaft auf der Tauplitz. Neben dem Spiegelsee fasziniert auch der Grübelsee mit seiner Unterwasserwelt. Und auch der Klafferkessel und dem Sackwiesensee sind Teil der Reise. Produzent: Holger Bruckschweiger Redaktion: Manuela Strihavka Bildquelle: ORF/splash productions gmbh

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