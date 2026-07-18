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Land der Berge

Stauseen der Alpen: Tirol

ORF IIIStaffel 1Folge 442vom 18.07.2026
Stauseen der Alpen: Tirol

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Land der Berge

Folge 442: Stauseen der Alpen: Tirol

44 Min.Folge vom 18.07.2026

Sie sind künstlich geschaffen und doch längst Teil der alpinen Landschaft: Tirols Stauseen erzählen Geschichten von Technik, Natur und Menschen. „Land der Berge“ begleitet die Entstehung eines neuen Speichers in Kühtai, blickt auf historische Meisterleistungen und zeigt besondere Orte wie den Schlegeis-Stausee und den Achensee. Eine Reise zu den beeindruckenden Kraftwerken, die mit der Energie des Wassers verbunden sind. Bildquelle: ORF/ORF III

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