Stauseen der Alpen: TirolJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 442: Stauseen der Alpen: Tirol
44 Min.Folge vom 18.07.2026
Sie sind künstlich geschaffen und doch längst Teil der alpinen Landschaft: Tirols Stauseen erzählen Geschichten von Technik, Natur und Menschen. „Land der Berge“ begleitet die Entstehung eines neuen Speichers in Kühtai, blickt auf historische Meisterleistungen und zeigt besondere Orte wie den Schlegeis-Stausee und den Achensee. Eine Reise zu den beeindruckenden Kraftwerken, die mit der Energie des Wassers verbunden sind. Bildquelle: ORF/ORF III
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Land der Berge
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