Bergbäuerinnen in Südtirol - Auf zu neuen HorizontenJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 422: Bergbäuerinnen in Südtirol - Auf zu neuen Horizonten
44 Min.Folge vom 05.06.2026
Im Mittelpunkt stehen drei außergewöhnliche Südtiroler Bergbäuerinnen: Irene Amegg meistert mit ihrer Familie den Haselberghof, Kathrin Freund führt ihren abgeschiedenen Hof im Pflerschtal mit großer Tierliebe, und Kathrin Tschurtschentaler Brugger verbindet am Grubhof im Sarntal Kräuterwissen und Musikalität. Ihre Geschichten eröffnen faszinierende Einblicke in ein Leben voller Hingabe, Kreativität und alpinem Zusammenhalt. Bildquelle: ORF/GEOSFILM
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Land der Berge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3