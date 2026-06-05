Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Land der Berge

Bergbäuerinnen in Südtirol - Auf zu neuen Horizonten

ORF IIIStaffel 1Folge 422vom 05.06.2026
Bergbäuerinnen in Südtirol - Auf zu neuen Horizonten

Bergbäuerinnen in Südtirol - Auf zu neuen HorizontenJetzt kostenlos streamen

Land der Berge

Folge 422: Bergbäuerinnen in Südtirol - Auf zu neuen Horizonten

44 Min.Folge vom 05.06.2026

Im Mittelpunkt stehen drei außergewöhnliche Südtiroler Bergbäuerinnen: Irene Amegg meistert mit ihrer Familie den Haselberghof, Kathrin Freund führt ihren abgeschiedenen Hof im Pflerschtal mit großer Tierliebe, und Kathrin Tschurtschentaler Brugger verbindet am Grubhof im Sarntal Kräuterwissen und Musikalität. Ihre Geschichten eröffnen faszinierende Einblicke in ein Leben voller Hingabe, Kreativität und alpinem Zusammenhalt. Bildquelle: ORF/GEOSFILM

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Land der Berge
ORF III
Land der Berge

Land der Berge

Alle 1 Staffeln und Folgen