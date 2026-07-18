Stauseen der Alpen: KaprunJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 443: Stauseen der Alpen: Kaprun
43 Min.Folge vom 18.07.2026
Salzburgs Stauseen sind technische Meisterwerke und zugleich „Perlen der Alpen“. „Land der Berge“ folgt den Spuren der imposanten Anlagen in Kaprun und im Stubachtal – von spektakulären Superlativen wie dem höchsten Klettersteig auf einer Staumauer bis zur bewegten Baugeschichte des Mooserbodens. Zwischen Wasser, Technik und Natur zeigen die Stauseen eine faszinierende Verbindung aus Ingenieurskunst und alpiner Schönheit. Bildquelle: ORF/ORF III
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