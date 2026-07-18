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Land der Berge

Stauseen der Alpen: Kaprun

ORF IIIStaffel 1Folge 443vom 18.07.2026
Stauseen der Alpen: Kaprun

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Land der Berge

Folge 443: Stauseen der Alpen: Kaprun

43 Min.Folge vom 18.07.2026

Salzburgs Stauseen sind technische Meisterwerke und zugleich „Perlen der Alpen“. „Land der Berge“ folgt den Spuren der imposanten Anlagen in Kaprun und im Stubachtal – von spektakulären Superlativen wie dem höchsten Klettersteig auf einer Staumauer bis zur bewegten Baugeschichte des Mooserbodens. Zwischen Wasser, Technik und Natur zeigen die Stauseen eine faszinierende Verbindung aus Ingenieurskunst und alpiner Schönheit. Bildquelle: ORF/ORF III

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