Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 1: Die bärtige Mona Lisa
23 Min.Folge vom 01.03.2024
Die Landmaus Emily und die Stadtmaus Alexander werden von ihrem Cousin Gaston dringend nach Paris gerufen, da im Louvre merkwürdige Dinge passieren. Ein Unbekannter malt auf die Bilder der alten großen Meister heimlich Schnurrbärte.
Copyrights:© 1997 CINAR Productions Inc. / France Animation S.A. / Canal J / France 3