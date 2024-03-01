Abenteuer in den OutbacksJetzt kostenlos streamen
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 17: Abenteuer in den Outbacks
23 Min.Folge vom 01.03.2024
Emily und Alexander besuchen ihre Cousine Gemina in Australien. Geminas Freundin Amy ist eine Pferdenärrin und liebt besonders ihren Nicholas. Weil sie Angst hat, ihr Pferde würde verkauft werden, läuft sie weg. Die Mäuse helfen bei der Suche mit.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1997 CINAR Productions Inc. / France Animation S.A. / Canal J / France 3