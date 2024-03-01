Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 14: Der Mäusekimono
23 Min.Folge vom 01.03.2024
Der japanische Kaiser will von Kiko, einem Freund der Mäuse, den Kimono für Prinzessin Mitsumi haben, doch keiner gefällt ihm. Nur ein Kimono, auf dem Rattenfußabdrücke sind, hats ihm angetan. Die Mäuse müssen die Füßen irgendwie nachempfinden.
Copyrights:© 1997 CINAR Productions Inc. / France Animation S.A. / Canal J / France 3