Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 2: Der gestohlene Diamant
23 Min.Folge vom 01.03.2024
Alexander und Emily reisen nach London, um den 50. Jahrestag der Krönung der Queen zu feiern. Im Buckingham Palast herrscht extrem helle Aufregung, der große Diamant aus der Krone ist verschwunden.
Copyrights:© 1997 CINAR Productions Inc. / France Animation S.A. / Canal J / France 3