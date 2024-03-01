Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 6: Abenteuer im Dschungel
23 Min.Folge vom 01.03.2024
Emily und Alexander besuchen ihren Cousin Bajay in Indien. Auf mysteriöse Weise verschwinden Tiere aus dem Dschungel. Die Mäuse finden heraus, dass der gemeine Wilderer McBean die Tiere fängt, um sie zu verkaufen.
Copyrights:© 1997 CINAR Productions Inc. / France Animation S.A. / Canal J / France 3