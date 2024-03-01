Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 11: Yetisuche in Tibet
23 Min.Folge vom 01.03.2024
Emily und Alexander besuchen ihren Cousin Jamyang in Tibet. Dessen Freund, Bhanti, ist ein Sherpa-Führer. Als Marnak, ein böser alter Mann aus dem Dorf, den Yeti fangen will, den es in den Bergen geben soll, engagiert er Bhantis Vater als Führer.
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Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
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Copyrights:© Season 1: 1997 CINAR Productions Inc. / France Animation S.A. / Canal J / France 3