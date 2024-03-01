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Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Yetisuche in Tibet

RiCStaffel 1Folge 11vom 01.03.2024
Yetisuche in Tibet

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Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Folge 11: Yetisuche in Tibet

23 Min.Folge vom 01.03.2024

Emily und Alexander besuchen ihren Cousin Jamyang in Tibet. Dessen Freund, Bhanti, ist ein Sherpa-Führer. Als Marnak, ein böser alter Mann aus dem Dorf, den Yeti fangen will, den es in den Bergen geben soll, engagiert er Bhantis Vater als Führer.

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Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
RiC
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

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