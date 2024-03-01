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Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Das Beben von Frisco

RiCStaffel 1Folge 5vom 01.03.2024
Das Beben von Frisco

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Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Folge 5: Das Beben von Frisco

23 Min.Folge vom 01.03.2024

Emily und Alexander besuchen ihre Cousine Ernestine in San Francisco. Begeistert fahren sie mit einer Cable Car durch die Stadt, als sie Zeugen eines Bankraubs werden. Sie versuchen den Bankräuber zu schnappen.

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