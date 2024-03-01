Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 5: Das Beben von Frisco
23 Min.Folge vom 01.03.2024
Emily und Alexander besuchen ihre Cousine Ernestine in San Francisco. Begeistert fahren sie mit einer Cable Car durch die Stadt, als sie Zeugen eines Bankraubs werden. Sie versuchen den Bankräuber zu schnappen.
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Copyrights:© Season 1: 1997 CINAR Productions Inc. / France Animation S.A. / Canal J / France 3