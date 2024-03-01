Der mexikanische SchatzJetzt kostenlos streamen
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 12: Der mexikanische Schatz
23 Min.Folge vom 01.03.2024
Emily und Alexander reisen ins ferne Mexiko. Mit ihrem Cousin Carlos stechen sie in See, um mit dem Mädchen Maria und ihrem Vater José den Schatz der San Gallente zu finden. José hat aber einen Gegenspieler, der ihnen die SUche schwer macht.
