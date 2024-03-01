Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 16: Theater in New York
23 Min.Folge vom 01.03.2024
Die Mäuse besuchen ihren Onkel in New York, der als Schauspieler arbeitet. Auf einmal tauchen zwei Ganoven im Theater auf. Da Harry Peterson sie entdeckt, wird er entführt. Nun müssen die Mäuse Harry retten und die Ganoven einfangen.
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Copyrights:© 1997 CINAR Productions Inc. / France Animation S.A. / Canal J / France 3