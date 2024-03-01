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Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Safari-Sue und die Diamanten

RiCStaffel 1Folge 22vom 01.03.2024
Safari-Sue und die Diamanten

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Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

Folge 22: Safari-Sue und die Diamanten

23 Min.Folge vom 01.03.2024

Emily und Alexander reisen nach Afrika zu ihrer Cousine Safari-Sue. Sie lebt bei dem Mädchen Taimani, die von den anderen Massai-Kindern wegen ihrer Körpergröße gehänselt wird.

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