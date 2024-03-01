Schweizer SchokoladenmäuseJetzt kostenlos streamen
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 9: Schweizer Schokoladenmäuse
23 Min.Folge vom 01.03.2024
Emily und Alexander reisen in die Schweiz, wo gerade der große Goldraub stattgefunden hat. Emily, Alexander und die Cousinenmaus Heidi folgen den Dieben aufs Matterhorn und stehlen ihnen das Gold.
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1997 CINAR Productions Inc. / France Animation S.A. / Canal J / France 3