Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 4: London-Paris in fliegenden Kisten
23 Min.Folge vom 01.03.2024
Emily und Alexander besuchen ihren Cousin Gaston. Der ist leidenschaftlicher Flieger und nimmt am ersten Wettfliegen teil. Doch ein Millionär aus Amerika sabotiert die Flugzeuge der anderen Teilnehmer.
Copyrights:© 1997 CINAR Productions Inc. / France Animation S.A. / Canal J / France 3