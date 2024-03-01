Gespensterjagd am Loch NessJetzt kostenlos streamen
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 20: Gespensterjagd am Loch Ness
23 Min.Folge vom 01.03.2024
Emily und Alexander reisen nach Schottland, wo ihr Cousin Angus sie erwartet. Angus ist die Maus von Robby, der mit seinen Eltern in einem Schloss am Loch Ness lebt. Seit einiger Zeit spukt es dort jedoch.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1997 CINAR Productions Inc. / France Animation S.A. / Canal J / France 3