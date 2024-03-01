Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 8vom 01.03.2024
Folge 8: Der Geist im Orientexpress

23 Min.Folge vom 01.03.2024

Emily und Alexander reisen mit ihrem Cousin Pierre im Orientexpress. Von Pierres Freund Hugo erfahren sie, dass seit Monaten in diesem Zug Diebstähle begangen werden und dass man Hugos Vater Henri verdächtigt. Die Mäuse müssen den wahren Dieb finden.

RiC
