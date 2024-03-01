Der Geist im OrientexpressJetzt kostenlos streamen
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 8: Der Geist im Orientexpress
23 Min.Folge vom 01.03.2024
Emily und Alexander reisen mit ihrem Cousin Pierre im Orientexpress. Von Pierres Freund Hugo erfahren sie, dass seit Monaten in diesem Zug Diebstähle begangen werden und dass man Hugos Vater Henri verdächtigt. Die Mäuse müssen den wahren Dieb finden.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1997 CINAR Productions Inc. / France Animation S.A. / Canal J / France 3