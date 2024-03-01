Kaiserliche Mäuse von ChinaJetzt kostenlos streamen
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 13: Kaiserliche Mäuse von China
23 Min.Folge vom 01.03.2024
Emily und Alexander besuchen ihren Cousin Wu-Sing in China. Der Mäusekaiser Fu-Maus ist für seinen Mut und seine Freundlichkeit bekannt. Als er plötzlich im Mäusedorf auftaucht und Steuern eintreibt, schreiten Emily und Alexander zur Tat.
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Copyrights:© 1997 CINAR Productions Inc. / France Animation S.A. / Canal J / France 3