Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 7: Minotaurus auf Kreta
23 Min.Folge vom 01.03.2024
Emily und Alexander besuchen ihren Cousin auf Kreta. Der erzählt ihnen, dass im Palast von Knossos Ausgrabungen gemacht werden und die gefundenen Schätze ständig verschwinden. Mit Costas machen sie sich an die Lösung des Geheimnisses.
Copyrights:© 1997 CINAR Productions Inc. / France Animation S.A. / Canal J / France 3