Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 3: Münchner Strauß Maus
23 Min.Folge vom 01.03.2024
Alexander und Emily machen einen Abstecher nach München zu ihrem Cousin Otto. Otto spielt mit seinem Mäuseorchester die Kompositionen von Strauß durch und dabei bemerken die Mäuse, dass die Noten von Herrn Räuber, vertauscht worden sind.
Copyrights:© 1997 CINAR Productions Inc. / France Animation S.A. / Canal J / France 3