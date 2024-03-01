Der Schatz des MäusepharaoJetzt kostenlos streamen
Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
Folge 19: Der Schatz des Mäusepharao
23 Min.Folge vom 01.03.2024
Stadtmaus Emily und Landmaus Alexander sind mit Cousin Anwar und dem Archäologen Petrie auf einer Expedition in Ägypten. Sie suchen nach der Schatzkammer des Pharao Kamose und seines Freundes Ohtep, dem Mäusepharao.
Copyrights:© 1997 CINAR Productions Inc. / France Animation S.A. / Canal J / France 3