Folge 25: Die Rettung der Rentiere
23 Min.Folge vom 01.03.2024
Emily und Alexander besuchen Cousine Noelle, die bei Santa Claus und seiner Frau wohnt. Es ist ein Tag vor Weihnachten, und die Mäuse sollen die Rentiere für Santas Schlitten holen. Da stellen sie fest, dass sie gestohlen wurden.
Copyrights:© 1997 CINAR Productions Inc. / France Animation S.A. / Canal J / France 3