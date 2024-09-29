Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreich hat gewählt: Wohin steuert unser Land?

ServusTVStaffel 4Folge 29vom 29.09.2024
77 Min.Folge vom 29.09.2024

Bei Katrin Prähauser diskutieren: Martina Salomon, Herausgeberin des "Kurier", Reinhard Heinisch, Populismusforscher, Christoph Pöchinger, FPÖ-naher Kommunikationsberater und Katharina Körber-Risak, Arbeitsrechts-Expertin.

ServusTV
