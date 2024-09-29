Österreich hat gewählt: Wohin steuert unser Land?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 29: Österreich hat gewählt: Wohin steuert unser Land?
77 Min.Folge vom 29.09.2024
Bei Katrin Prähauser diskutieren: Martina Salomon, Herausgeberin des "Kurier", Reinhard Heinisch, Populismusforscher, Christoph Pöchinger, FPÖ-naher Kommunikationsberater und Katharina Körber-Risak, Arbeitsrechts-Expertin.
