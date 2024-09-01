Brandmauer gegen Rechts: Wie viel Haltung verträgt die Demokratie?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 25: Brandmauer gegen Rechts: Wie viel Haltung verträgt die Demokratie?
65 Min.Folge vom 01.09.2024
Bei Katrin Prähauser diskutieren: Peter Westenthaler, FPÖ-naher Stiftungsrat des ORF, Klaus-Rüdiger Mai, Dramaturg und Publizist, Hans Rauscher, Kolumnist beim “Standard” und Barbara Toth, Innenpolitik-Redakteurin beim "Falter".
