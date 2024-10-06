Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Österreich am Scheideweg: Wahlbeben ohne Folgen?

ServusTVStaffel 4Folge 30vom 06.10.2024
Österreich am Scheideweg: Wahlbeben ohne Folgen?

Österreich am Scheideweg: Wahlbeben ohne Folgen?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 30: Österreich am Scheideweg: Wahlbeben ohne Folgen?

68 Min.Folge vom 06.10.2024

Bei Katrin Prähauser diskutieren: Franz Schellhorn, Direktor der Agenda Austria, Peter Sichrovsky, "News"-Kolumnist. Florian Klenk, "Falter"-Chefredakteur und Veronika Bohrn Mena, Publizistin und Aktivistin.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen