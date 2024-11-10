Trumps Triumph: Wendepunkt für die Demokratie?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 34: Trumps Triumph: Wendepunkt für die Demokratie?
71 Min.Folge vom 10.11.2024
Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Gerald Markel, Polit-Blogger, Barbara Haas, Journalistin bei der "Kleinen Zeitung", Frauke Petry, ehemalige AfD-Chefin und Eric Frey, Redakteur beim "Standard".
