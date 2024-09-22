Nach der Flut: Schockwende im Wahlkampf?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 28: Nach der Flut: Schockwende im Wahlkampf?
67 Min.Folge vom 22.09.2024
Bei Katrin Prähauser diskutieren: Silvia Grünberger, ÖVP-nahe Kommunikationsberaterin; Bernhard Heinzlmaier, Jugendkulturforscher und Publizist; Sebastian Bohrn Mena, Publizist und Christian Rainer, ehemaliger Chefredakteur des „profil“.
