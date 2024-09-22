Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Nach der Flut: Schockwende im Wahlkampf?

ServusTVStaffel 4Folge 28vom 22.09.2024
Nach der Flut: Schockwende im Wahlkampf?

Nach der Flut: Schockwende im Wahlkampf?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 28: Nach der Flut: Schockwende im Wahlkampf?

67 Min.Folge vom 22.09.2024

Bei Katrin Prähauser diskutieren: Silvia Grünberger, ÖVP-nahe Kommunikationsberaterin; Bernhard Heinzlmaier, Jugendkulturforscher und Publizist; Sebastian Bohrn Mena, Publizist und Christian Rainer, ehemaliger Chefredakteur des „profil“.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen