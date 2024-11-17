Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Rote Rücktritte: Wie stabil ist die SPÖ?

ServusTVStaffel 4Folge 35vom 17.11.2024
Rote Rücktritte: Wie stabil ist die SPÖ?

Rote Rücktritte: Wie stabil ist die SPÖ?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 35: Rote Rücktritte: Wie stabil ist die SPÖ?

69 Min.Folge vom 17.11.2024

Bei Katrin Prähauser diskutieren: Rudi Fußi, Kommunikationsberater und Herausforderer von SPÖ-Chef Babler, Claus Strunz, Journalist bei "euronews", Laura Sachslehner, ÖVP-Parteirebellin und Christian Rainer, ehemaliger Chefredakteur des "profil".

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen