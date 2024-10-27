Wahlsieger im Abseits: Schlag ins Gesicht der Wähler?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 32: Wahlsieger im Abseits: Schlag ins Gesicht der Wähler?
69 Min.Folge vom 27.10.2024
Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Bernhard Heinzlmaier, Kolumnist, Norbert Bolz, Medienwissenschaftler, Regula Stämpfli, Philosophin und Tessa Szyszkowitz, "Falter"-Kolumnistin.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0