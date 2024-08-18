Nach dem Terror-Alarm: Wie sicher ist Österreich?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 23: Nach dem Terror-Alarm: Wie sicher ist Österreich?
66 Min.Folge vom 18.08.2024
Bei Katrin Prähauser diskutieren: Martina Salomon, Herausgeberin des “Kurier”, Christian Rainer, ehemaliger Chefredakteur des “profil”, Gerald Markel, Polit-Analyst und Blogger sowie Eric Frey, leitender Redakteur beim “Standard”.
