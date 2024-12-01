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KTM-Pleite: Crasht jetzt unsere Wirtschaft?

ServusTVStaffel 4Folge 37vom 01.12.2024
KTM-Pleite: Crasht jetzt unsere Wirtschaft?

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Folge 37: KTM-Pleite: Crasht jetzt unsere Wirtschaft?

62 Min.Folge vom 01.12.2024

Bei Katrin Prähauser diskutieren: Heimo Lepuschitz, FPÖ-naher Kommunikationsberater, Reinhard Heinisch, Populismusforscher, Eva Schütz, Herausgeberin "exxpress.at" und Andras Szigetvari, Redakteur beim "Standard".

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