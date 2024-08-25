Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Kickls Programm: Kniefall vor der ÖVP?

ServusTVStaffel 4Folge 24vom 25.08.2024
Kickls Programm: Kniefall vor der ÖVP?

Kickls Programm: Kniefall vor der ÖVP?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 24: Kickls Programm: Kniefall vor der ÖVP?

63 Min.Folge vom 25.08.2024

Bei Katrin Prähauser diskutieren: Christoph Pöchinger, FPÖ-naher Kommunikationsberater, Gudula Walterskirchen, Publizistin, Johannes Huber, Blogger und Eva Glawischnig, ehemalige Grünen-Chefin.

