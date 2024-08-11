Terror gegen Taylor Swift: Woher kommt die Gewalt?Jetzt kostenlos streamen
Folge 22: Terror gegen Taylor Swift: Woher kommt die Gewalt?
70 Min.Folge vom 11.08.2024
Bei Katrin Prähauser diskutieren: Susanne Schröter, Islamforscherin, Heimo Lepuschitz, FPÖ-naher Kommunikationsberater, Andras Szigetvari, Redakteur beim "Standard" und Veronika Bohrn Mena, Publizistin.
