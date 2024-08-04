Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Streit um Sozialhilfe für syrische Großfamilie

ServusTVStaffel 4Folge 21vom 04.08.2024
Streit um Sozialhilfe für syrische Großfamilie

Streit um Sozialhilfe für syrische GroßfamilieJetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 21: Streit um Sozialhilfe für syrische Großfamilie

66 Min.Folge vom 04.08.2024

Bei Katrin Prähauser diskutieren: Bernhard Heinzlmaier, Jugendkulturforscher, Alexander Kissler, Kolumnist "Neue Zürcher Zeitung", Irene Brickner, Redakteurin "Der Standard" sowie Katharina Körber-Risak, Unternehmerin und Juristin.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen