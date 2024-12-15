Asylstopp für Syrer: Zeitenwende in der Flüchtlingskrise?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 39: Asylstopp für Syrer: Zeitenwende in der Flüchtlingskrise?
72 Min.Folge vom 15.12.2024
Bei Katrin Prähauser diskutieren: Ralph Schöllhammer, Politologe, Sonja Kato, Moderatorin und Coach, Ralf Schuler, Journalist bei "Nius" und Irene Brickner, Journalistin beim "Standard".
