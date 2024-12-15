Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Asylstopp für Syrer: Zeitenwende in der Flüchtlingskrise?

ServusTVStaffel 4Folge 39vom 15.12.2024
Asylstopp für Syrer: Zeitenwende in der Flüchtlingskrise?

Asylstopp für Syrer: Zeitenwende in der Flüchtlingskrise?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 39: Asylstopp für Syrer: Zeitenwende in der Flüchtlingskrise?

72 Min.Folge vom 15.12.2024

Bei Katrin Prähauser diskutieren: Ralph Schöllhammer, Politologe, Sonja Kato, Moderatorin und Coach, Ralf Schuler, Journalist bei "Nius" und Irene Brickner, Journalistin beim "Standard".

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen