Wahl in der Steiermark: Polit-Beben mit Ansage?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 36: Wahl in der Steiermark: Polit-Beben mit Ansage?
68 Min.Folge vom 24.11.2024
Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Martina Salomon, Herausgeberin des "Kurier", Robert Misik, Journalist, Robert Willacker, FPÖ-naher Politikberater und Christina Aumayr-Hajek, Kommunikationsberaterin.
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
