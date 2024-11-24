Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wahl in der Steiermark: Polit-Beben mit Ansage?

ServusTVStaffel 4Folge 36vom 24.11.2024
Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Martina Salomon, Herausgeberin des "Kurier", Robert Misik, Journalist, Robert Willacker, FPÖ-naher Politikberater und Christina Aumayr-Hajek, Kommunikationsberaterin.

