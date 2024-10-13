Asyl-Urteil: Zuwanderung ohne Grenzen?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 31: Asyl-Urteil: Zuwanderung ohne Grenzen?
67 Min.Folge vom 13.10.2024
Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Andreas Mölzer, ehemaliger FPÖ-Vordenker, Josef Kalina, SPÖ-naher Kommunikationsberater, Ralf Schuler, Journalist bei "Nius" und Barbara Tóth, Redakteurin beim "Falter".
