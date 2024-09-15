Deutschland schützt die Grenzen: Zeitenwende für die Migration?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 27: Deutschland schützt die Grenzen: Zeitenwende für die Migration?
68 Min.Folge vom 15.09.2024
Bei Katrin Prähauser diskutieren: Henryk M. Broder, Publizist, Robert Willacker, FPÖ-naher Politikberater, Christian Ultsch, stellvertretender Chefredakteur der "Presse" und Irene Brickner, Redakteurin beim "Standard".
