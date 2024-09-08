Künstler contra Kickl: Foul an der Demokratie?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 26: Künstler contra Kickl: Foul an der Demokratie?
69 Min.Folge vom 08.09.2024
Bei Katrin Prähauser diskutieren: Wolfgang Rosam, PR-Spezialist und Berater von Kanzler Karl Nehammer, Peter Sichrovsky, Journalist, Herbert Lackner, ehemaliger Chefredakteur des "profil" und Claudia Paganini, Medienethikerin.
