Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Künstler contra Kickl: Foul an der Demokratie?

ServusTVStaffel 4Folge 26vom 08.09.2024
Künstler contra Kickl: Foul an der Demokratie?

69 Min.Folge vom 08.09.2024

Bei Katrin Prähauser diskutieren: Wolfgang Rosam, PR-Spezialist und Berater von Kanzler Karl Nehammer, Peter Sichrovsky, Journalist, Herbert Lackner, ehemaliger Chefredakteur des "profil" und Claudia Paganini, Medienethikerin.

ServusTV
