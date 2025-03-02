Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Dreier in der Hofburg: Süßes Zuckerl oder bittere Pille?

ServusTVStaffel 5Folge 9vom 02.03.2025
Dreier in der Hofburg: Süßes Zuckerl oder bittere Pille?

Dreier in der Hofburg: Süßes Zuckerl oder bittere Pille?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 9: Dreier in der Hofburg: Süßes Zuckerl oder bittere Pille?

74 Min.Folge vom 02.03.2025

Bei Katrin Prähauser diskutieren: Josef Cap, Kommentator und ehemaliger SPÖ-Politiker, Gerald Markel, Polit-Blogger und Unternehmer, Silvia Grünberger, ÖVP-nahe Kommunikationsberaterin und Alexander Kissler, Journalist bei "Nius".

Weitere Folgen in Staffel 5

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 6 Staffeln und Folgen