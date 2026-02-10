Kanzler Stocker: „Ja, ich war ein Gastpatient“Jetzt kostenlos streamen
Nachgefragt
Folge 10: Kanzler Stocker: „Ja, ich war ein Gastpatient“
29 Min.Folge vom 10.02.2026
Kanzler Christian Stocker wurde als Niederösterreicher in Wien operiert, „wurde aber nicht bevorzugt behandelt“. Im „Krone“-Interview erklärt der ÖVP-Chef, wieso Asylwerber aus seiner Sicht nur eingeschränkte Medizinversorgung bekommen sollen. Und trotz Streit sieht er die Regierung nicht gefährdet.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nachgefragt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Politik, Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv