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Kanzler Stocker: „Ja, ich war ein Gastpatient“

krone.tvStaffel 2026Folge 10vom 10.02.2026
Kanzler Stocker: „Ja, ich war ein Gastpatient“

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Folge 10: Kanzler Stocker: „Ja, ich war ein Gastpatient“

29 Min.Folge vom 10.02.2026

Kanzler Christian Stocker wurde als Niederösterreicher in Wien operiert, „wurde aber nicht bevorzugt behandelt“. Im „Krone“-Interview erklärt der ÖVP-Chef, wieso Asylwerber aus seiner Sicht nur eingeschränkte Medizinversorgung bekommen sollen. Und trotz Streit sieht er die Regierung nicht gefährdet.

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