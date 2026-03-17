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Nachgefragt

So krank macht uns schlechter Schlaf

krone.tvStaffel 2026Folge 22vom 17.03.2026
So krank macht uns schlechter Schlaf

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Folge 22: So krank macht uns schlechter Schlaf

15 Min.Folge vom 17.03.2026

Im Interview mit krone.tv erklärt Schlafmediziner und Neurologe Dr. Michael Saletu, wie wichtig Schlaf für unsere Gesundheit ist – und warum nicht jeder gleich viel Schlaf benötigt.

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