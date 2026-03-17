Bauern unter Druck: „Schleuderpreise müssen ein Ende haben“Jetzt kostenlos streamen
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Folge 21: Bauern unter Druck: „Schleuderpreise müssen ein Ende haben“
14 Min.Folge vom 17.03.2026
Im krone.tv-Talk spricht der europäische Bauernbund-Präsident Alexander Bernhuber (ÖVP) Klartext über die Lage der heimischen Landwirtschaft. Die aktuell gestiegenen Energie- und Düngerpreise, niedrige Milch- und Weizenerlöse sowie billige Fleischimporte setzen die Bauern unter Druck. „Schleuderpreise müssen ein Ende haben – Lebensmittel haben einen Wert“, betont Bernhuber und fordert mehr Fairness im Supermarkt.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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