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Bauern unter Druck: „Schleuderpreise müssen ein Ende haben“

krone.tvStaffel 2026Folge 21vom 17.03.2026
Bauern unter Druck: „Schleuderpreise müssen ein Ende haben“

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Folge 21: Bauern unter Druck: „Schleuderpreise müssen ein Ende haben“

14 Min.Folge vom 17.03.2026

Im krone.tv-Talk spricht der europäische Bauernbund-Präsident Alexander Bernhuber (ÖVP) Klartext über die Lage der heimischen Landwirtschaft. Die aktuell gestiegenen Energie- und Düngerpreise, niedrige Milch- und Weizenerlöse sowie billige Fleischimporte setzen die Bauern unter Druck. „Schleuderpreise müssen ein Ende haben – Lebensmittel haben einen Wert“, betont Bernhuber und fordert mehr Fairness im Supermarkt.

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