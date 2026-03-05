Israels Botschafter: „Wir gehen so weit wie nötig“Jetzt kostenlos streamen
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Folge 18: Israels Botschafter: „Wir gehen so weit wie nötig“
24 Min.Folge vom 05.03.2026
Seit dem Angriff gegen den Iran spitzt sich die Lage im Nahen Osten weiter zu. Im krone.tv-Talk mit Katia Wagner erklärt der israelische Botschafter in Österreich, David Roet: „Der Iran darf nie wieder eine Gefahr sein. Wir gehen so weit wie nötig.“ Auch die Hisbollah soll zerschlagen werden.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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