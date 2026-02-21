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WKO-Reform? Bernd Hinteregger: „Kein Klein-Klein mehr!“

krone.tvStaffel 2026Folge 14vom 21.02.2026
WKO-Reform? Bernd Hinteregger: „Kein Klein-Klein mehr!“

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Folge 14: WKO-Reform? Bernd Hinteregger: „Kein Klein-Klein mehr!“

26 Min.Folge vom 21.02.2026

Reformdruck in der Wirtschaft, steigende Kosten im Tourismus und die Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs: Unternehmer und Präsident des sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands (SWV) Bernd Hinteregger spricht im krone.tv-Interview Klartext – und fordert spürbare Veränderungen statt „Klein-Klein“.

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