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Folge 14: WKO-Reform? Bernd Hinteregger: „Kein Klein-Klein mehr!“
26 Min.Folge vom 21.02.2026
Reformdruck in der Wirtschaft, steigende Kosten im Tourismus und die Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs: Unternehmer und Präsident des sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands (SWV) Bernd Hinteregger spricht im krone.tv-Interview Klartext – und fordert spürbare Veränderungen statt „Klein-Klein“.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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