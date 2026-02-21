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Diversions-Debatte: Jurist fordert Sozialarbeit für Politiker

krone.tvStaffel 2026Folge 13vom 21.02.2026
Diversions-Debatte: Jurist fordert Sozialarbeit für Politiker

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Folge 13: Diversions-Debatte: Jurist fordert Sozialarbeit für Politiker

19 Min.Folge vom 21.02.2026

Im krone.tv-Talk spricht Rechtswissenschaftler und Philosoph Marlon Possard über zwei brisante Themen: die Diversion im Strafrecht – und die geplante Social-Media-Altersgrenze unter 14 Jahren. Seine klare Ansage: Gerade Politiker sollten stärker gemeinnützige Leistungen erbringen. Das würde die Glaubwürdigkeit stärken.

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