Diversions-Debatte: Jurist fordert Sozialarbeit für PolitikerJetzt kostenlos streamen
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Folge 13: Diversions-Debatte: Jurist fordert Sozialarbeit für Politiker
19 Min.Folge vom 21.02.2026
Im krone.tv-Talk spricht Rechtswissenschaftler und Philosoph Marlon Possard über zwei brisante Themen: die Diversion im Strafrecht – und die geplante Social-Media-Altersgrenze unter 14 Jahren. Seine klare Ansage: Gerade Politiker sollten stärker gemeinnützige Leistungen erbringen. Das würde die Glaubwürdigkeit stärken.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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