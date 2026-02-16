Eibinger-Miedl kündigt nachhaltige Wende bei Inflation anJetzt kostenlos streamen
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Folge 11: Eibinger-Miedl kündigt nachhaltige Wende bei Inflation an
15 Min.Folge vom 16.02.2026
„Wir können uns sehr zuversichtlich zeigen“, sagt Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl im krone.tv-Talk – und spricht von einer nachhaltigen Trendwende bei der Inflation. Mit Reformen wolle man das System zukunftsfit aufstellen. „Genau dafür sind wir da!“
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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